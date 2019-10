Trafikken letter med ny bro

Det kan mærkes og ses i trafikken gennem Frederikssund by, at Kronprinsesse Marys Bro åbnede for fire uger siden, så der nu er to broer over Roskilde Fjord.

- Det er tydeligt, at her allerede er et mere fredeligt og roligt bybillede på strækningen fra Kronprins Frederiks Bro og op gennem Frederikssund, siger borgmesteren, som mener, at uanset om man er for eller imod brugerbetaling på den nye bro, bør man glæde sig over, at der er bilister, der vil betale 14 kroner for at køre over Kronprinsesse Marys Bro lige syd for Frederikssund.