Trafikkaos: Politi skal give lov til forsøg

Frederikssund - 02. december 2017 kl. 05:21 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederikssund Kommune oplyser, at Vejdirektoratet har sagt ja til forsøg med at slukke lyssignalerne på den østlige side af Kronprins Frederiks Bro i myldretiderne, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Så nu mangler kun Nordsjællands Politi, der er vejmyndighed for J. F. Willumsens Vej, at give tilladelse, før forsøget kan gå i gang.

Forsøget skal give bedre fremdrift i trafikken, som morgen og aften i de seneste dage har givet kaos på vejene gennem Frederikssund, hvor bilister forsøger at finde andre veje og ender med at holde i kø gennem længere tid. Lyssignalerne var efter stormfloden Bodil i slutningen af 2013 ude af drift i en måneds tid, og bilister har siden refereret til, at det var en god periode trafikalt.

- Vi vil prøve, om det har en virkning at slukke for lyssignalerne i et par dage, og at det løser op for trafikken, fortæller Henriette Andersen, teamleder i Frederikssund Kommunes Vej & Trafik.

Hvis lyssignalerne slukkes, vil der gælde højrevigepligt, så dem, der kører mod vest, for eksempel skal holde tilbage for bilister, som kommer inde fra villakvarteret bag Strandvej. Kommunen har givet midlertidig lov til, at de kan benytte en beredskabsvej, som normalt er lukket med bom, og køre ad Thorfinsvej.

