Trafikanter med spiritus og narko i blodet - men uden dømmekraft

Frederikssund - 23. september 2021 kl. 10:42

Nogle dele af færdselsloven er mere indviklede end som så. Andre dele er dog ret umisforståelige.

For eksempel er et kørekort en nødvendighed for at køre bil, fartgrænserne skal overholdes, og narko og spiritus er en dårlig cocktail, når man sætter sig bag rattet.

Ikke desto mindre volder det igen og igen bilister problemer.

Det vidner den seneste døgnrapport fra Nordsjællands Politi om:

Onsdag eftermiddag klokken 16.05 blev en 57-årig mand fra København standset, da han kom kørende ad Norvejen ved Hammer Bakke. Her viste det sig, at han var påvirket af alkohol, og han blev derfor sigtet for spirituskørsel og taget med på hospitalet, hvor han fik taget en blodprøve, som skal fastlægge hans nøjagtige promille til brug for den videre behandling af sagen.

Kort efter blev en 29-årig mand fra Skibby bsigtet for kørsel uden førerret. Manden blev standset på Vibevej.

En 16-årig ung mand fra Kirke-Hyllinge blev lokken 18.55 sigtet for at køre på en ulovlig knallert. Den unge mand blev standset på Saltsøvej i forbindelse med en indsats for sikre veje, hvor det viste sig, at hans knallert var blevet tunet, så den kunne køre langt hurtigere, end den er godkendt til.

Onsdag aften klokken 20.36 blev en 23-årig kvinde fra Skibby sigtet for narkokørsel. Kvinden blev standset på Hovedgaden, hvor en narkometertest viste, at hun var påvirket af amfetamin. Kvinden fik efterfølgende udtaget en blodprøve, så hendes nøjagtige påvirkningsgrad kan fastlægges til brug for den videre behandling af sagen.

En 21-årig mand fra Store-Heddinge blev onsdag aften standset, da han kom kørende ad Bygaden i Jægerspris.

Her blev han sigtet for kørsel uden førerret, da han tidligere havde fået et kørselsforbud, som stadig var gældende.