Anja Rostgaard og hendes mand, Michael Rostgaard åbnede i 2013 Loop Fitness i Frederikssund. Nu udvider de med træning for børn. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Træningscenter åbner en afdeling for børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Træningscenter åbner en afdeling for børn

Frederikssund - 13. november 2019 kl. 14:54 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I LOOP Fitness i Frederikssund er træningen baseret på et cirkeltræningskoncept, hvor de forskellige øvelser og maskiner er arrangeret i en cirkel, som man bevæger sig rundt i med et fast interval. Fra den 16. november udvider centeret med endnu en cirkel. Denne gang for børn mellem otte og 14 år, så hele familien nu kan følges ad og få en enkelt og effektiv træning - på blot 24 minutter.

De nye træningsmaskiner vil være tilpasset børnenes endnu ikke færdigudviklede fysik, så de får mest muligt ud af deres træning og reducerer risikoen for skader.

- Fysisk træning har rigtig stor betydning for børns trivsel. Ikke bare for deres fysiske sundhed, men også i relation til selvværd, sociale relationer og læring, lyder det fra centerleder Anja Rostgaard i en pressemeddelelse.

Vi er derfor rigtig glade for, vi nu både kan tilbyde børn og deres forældre muligheden for at kunne træne hurtigt og effektivt - og ikke mindst sammen, fortsætter hun.

Ligesom i cirklen for de voksne, vil træningen kombinere styrke- og konditionstræning. Her vil der hvert 45. sekund lyde et signal til, at man skal skifte til den næste maskine eller øvelse, og efter to runder er man trænet igennem - på blot 24 minutter.

Træningsformen er for alle - både dem, der ikke dyrker anden sport og dem, der gerne vil supplere deres anden træning med styrketræning.

Lørdag den 16. november fra klokken 10 til 14 inviterer LOOP Fitness Frederikssund til åbning af cirklen for de otte til 14-årige, og her vil der være mulighed for at prøve maskinerne og redskaberne samt deltage i sjove konkurrencer.

Har man lyst til at prøve cirklerne, enten for voksne, børn eller begge, er der altid mulighed for et gratis prøvetime. Priser og andet kan findes på centerets hjemmeside www.loopfitness.com.