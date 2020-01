Også i næste måned vil »Karen Orø« sejle med biler og passagerer, da det først bliver til januar næste år, at færgen tages ud af drift for at blive ombygget til ren eldrift.Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Trækfærge venter et år med at gå over til el-drift

Frederikssund - 02. januar 2020 kl. 12:46 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver først om et år, at trækfærgen hos Østre Færge A/S bliver taget ud af drift i 16 dage for at blive ombygget til eldrift. Det er ikke blevet nået at få alle forhold på plads til, at det kan nås i denne omgang.

Trækfærgen sejler mellem Orø og Hammer Bakke i Hornsherred. I sommer fortalte Michael Kousted, direktør hos Østre Færge, at planen var at færgen skulle ombygges til ren eldrift.

Det skal ske i januar, hvor der typisk er færrest passagerer. Dengang lå det ikke klart, om ombygningen ville ske i januar 2020 eller januar 2021.

- Vi når ikke at få godkendelserne til januar 2020. Det er et rimelig nyt projekt, og vi skal også være sikre på, at det fungerer, som det skal, forklarer Michael Kousted.

I forbindelse med ombygning skal Søfartsstyrelsen godkende passagersikkerheden, mens Det Norske Veritas står for godkendelse af konstruktionen med mere.

Inspiration i Sverige

I forbindelse med forberedelserne til eldrift er turen to gange gået til Sverige for at hente inspiration, senest for en måneds tid siden.

- Seks forskellige steder, blandt andet nord for Gøte­borg, er der tilsvarende trækfærger, der er gået over til eldrift, den første i 2012. Forholdene minder meget om vores, men deroppe har de mere strøm i vandet. Færgerne drives af det offentlige Trafikverket, forklarer Michael Kousted.

Han og personalet har været med på turene sammen med den uvildige skibsingeniør, der tegner projektet, samt repræsentanter for Assens Skibsværft, der skal stå for ombygningen.

Der planlægges en ny tur til Sverige i det nye år, måske i løbet af sommeren.

I juli i år oplyste Michael Kousted, at prisen for projektet er nogle millioner kroner - og nok nærmere fem end to millioner.

- Det bliver ikke billigere, jo længere vi går ind i det. Så det nærmer sig nok mere de fem millioner, siger Michael Kousted.

Om årsagen til, det ikke bliver nået til den først kommende januar siger han:

- Tingene tager bare mere tid, hele vejen rundt, end man regner med. Og vi vil ikke risikere, at det ikke fungerer, siger Østre Færges direktør.

Trækfærgen kan stadig nå at blive den første danske færge, som overgår 100 procent til ren eldrift.

Færgen »Ellen«, der i nogle måneder har sejlet mellem Ærø og Als, er ellers også præsenteret som en færge med eldrift. Men ifølge Michael Kousted har den også en diesel-generator, som supplerer batterierne, når der er behov for det.

En halv million i tilskud

Hos Østre Færge er det den store af de to trækfærger, »Karen Orø«, der skal ombygges til ren eldrift. Det er ikke afgjort, om den lille, »Østre Færge«, der nu benyttes i aften- og nattetimerne samt i nødsituationer, følger efter senere.

Selskabet fik i øvrigt kort før jul tilsagn om støtte på 500.000 kroner til projektet. Pengene kommer fra LAG (Lokale Aktions Grupper), der uddeler diverse midler. Bag tildelingen stod LAG Småøerne. I dette tilfælde var det midler fra en pulje, som regeringen i oktober øremærkede til grønne projekter, der skal have som hovedformål at fremme bæredygtighed og grøn omstilling på småøerne.

Puljen var på én million kroner, og heraf fik Østre Færge A/S altså halvdelen.