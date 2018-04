Top 10: Her er de dyreste boliger til salg

Førstepladsen på listen tilfalder den 437 kvadratmeter store ejendom, der ligger på en i alt 33.000 kvadratmeter stor grund, efter gården Elsenborg på Lille Rørbækvej 16 tirsdag blev solgt for 10,5 millioner kroner efter at have været på markedet i 459 dage.

- Det er en ejendom, der skiller sig markant ud fra de andre på markedet. Den er opført til i hvert fald to familier, men der er sagtens mulighed for at indrette den til flere. Det er det unikke ved denne ejendom, specielt set i lyset af, at flere og flere overvejer at flytte flere generationer sammen, siger partner i EDC Poul Erik Bech i Frederikssund, Simon Herløv Johannessen, som har ejendommen til salg.