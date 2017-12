Tollerup med i arkæologisk top 10

Slots- og Kulturstyrelsen har netop præsenteret en top 10 over de mest interessante fund, som arkæologer ved danske museer har arbejdet med i året, der gik, og her er fundet af den nedlagte landsby Tollerup i udkanten af Frederikssund med, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Kælderen er muret op i dobbelte rækker af kampesten i et kvadrat med en grundplan på næsten 50 kvadratmeter. Midt på nordsiden ses en åbning til en bred trappe i munkesten med fem trin bevaret. Et nedre dørhængsel sidder stadig fast i muren.

Når man har forladt kælderen op ad trappen, er man formentlig kommet op i et trappetårn og har dermed kunnet fortsætte op på en 1. sal. Resterne af trappetårnet ses som en firkantet udbygning, der i lighed med resten af kælderen er sat i kampesten. Det er blandt andet på grund af trappetårnet, at kælderen anses for at have ligget under en betragtelig bygning - en hovedgård.