Se billedserie Kok og restaurantejer Steffen Jørgensen (t.v.) og kok Kenneth Juul (t.h.) fra Restaurant Toldboden i Frederikssund skal mandag den 15. januar dyste mod Vallø Slotskro i konkurrencen »Bedst på Sjælland«, hvor de skal lave fire retter til i alt 36 gæster. Foto: Allan Nørregaard

Toldboden skal kæmpe om prestigefyldt titel

Frederikssund - 13. januar 2018

For kun 2,5 år siden overtog parret Steffen Jørgensen og Cecilie Jacobsen Toldboden i Frederikssund. Nu skal deres restaurant være med i en konkurrence om at vinde titlen som bedste spisested på Sjælland, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I slutningen af november blev de nemlig tilbudt at stille op i den årlige konkurrence »Bedst på Sjælland« på et afbud, og selvom de relativt nye ejere ikke har drevet restauranten særligt længe, så tøvede de ikke et sekund.

- Vi er kun 2,5 år gamle, så vi har lige lært at gå. Men nu skal vi vise, hvad vi dur til og udfordre os selv. Det er en mulighed for at komme på landkortet og også ud over Frederikssund, siger ejer og kok Steffen Jørgensen.

Mandag den 15. januar klokken 18 skal de dyste mod Vallø Slotskro om at gå videre til semifinalen, hvor de hver især lave fire retter bestående af appetizers, forret, hovedret og dessert, der blandt andet består af gravad torsk, ande ballotine og passonsfrugtmousse.

- Vi har været to uger om at finde på menuen, og så har vi brugt tre døgn på at øve den. Det er enkelte retter, hvor smag, håndværk og teknik er i fokus, forklarer Steffen Jørgensen.

Restaurant Toldboden er kommet med i dysten på et wildcard, men det gør dem ikke spor. Det ser de kun som en fordel.

- Vi er glade for at være underdogs. Vi kommer ind fra højre, og der er ingen forventninger til os, så det er vores force. Vi har alt at vinde, men intet at tabe, siger Steffen Jørgensen.

I »Bedst på Sjælland« deltager i år også Næs i Kalundborg, Saxkjøbing Hotel, Elmely Kro i Nordsjælland, Marientlyst Brasseri i Helsingør og Rønnede Kro.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag den 13. januar.