Natten til tirsdag eller mandag aften er der blevet lavet graffitihærværk på to togvogne, der holdt på en rangerplads ved Frederikssund Station. Dette er dog ved en tidligere lejlighed samme sted. Foto: Maj-Britt Holm

Togvogne er blevet udsat for hærværk

To togvogne, der holdt på en rangerplads ved Frederikssund Station, er blevet udstyret med klatmaleri.

Nordsjællands Politi oplyser i et uddrag af døgnrapporten, at der er malet graffiti på de to togvogne mellem mandag aften klokken 22 og natten til tirsdag klokken 01.20.