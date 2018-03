Det store sporarbejde på S-togsstrækningen mellem Frederikssund og Valby går i gang den 28. marts. Foto: Allan Nørregaard

Togfri påske: Kæmpe sporarbejde går snart i gang

Frederikssund - 16. marts 2018 kl. 11:22 Af Tanja Straagaard Jensen

Det massive sporarbejde mellem Frederikssund og Valby står for døren, og togdriften på hele strækningen lukkes derfor ned første gang til påske, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det skriver Banedanmark i en ny pressemeddelelse.

Den store renovering på S-togsstrækningen betyder først og fremmest en spærring af togtrafikken i alle helligdagsferierne i foråret startende med påsken fra den 28. marts om aftenen til og med den 3. april. Derefter følger en lukning fra Store Bededag den 26. april til den 29. april, Kristi Himmelfartsdag den 9. maj til den 13. maj og i pinsen fra den 18. maj til og med den 21. maj.

Toglukningen i helligdagene skyldes det forarbejde, som Banedanmark skal lave forud for den, for mange pendlere længe frygtede, sommerlukning på tre måneder, der løber fra den 1. juni til den 26. august.

- Når vi skal lave så omfattende anlægsarbejder på samme tid på hele strækningen, kræver det grundig forberedelse og planlægning. Derfor bruger vi helligdagsferierne på at forberede vores bygge- og depotpladser langs banen med materialer samt lave forberedende arbejder i og omkring sporene, så vi er fuldstændig klar til at gå i gang, når vi lukker banen over sommeren, siger anlægsdirektør i Banedanmark, Steen Neuchs Vedel.

Selvom lukningen bliver en sur omgang for mange togpendlere, så er det nødvendigt at komme gang i med sporarbejdet i år, hvis passagererne vil have tog til tiden i fremtiden, siger Banedanmark.

- Det er nødvendigt, at vi går i gang nu med renoveringen af banen, så vi fremover undgår driftsforstyrrelser, hvilket er til stor gene for passagererne. Samtidig er det en fremtidssikring af hele strækningen, så passagererne får en velfungerende bane og stabil togdrift i mange år frem, siger Steen Neuchs Vedel og fortsætter:

- Vi er udmærket klar over, at det vil være en drøj omgang, når togtrafikken er indstillet i så lang tid, men vi håber på en forståelse af, at det er nødvendigt at renovere strækningen nu, for at fastholde og udbygge en jernbane med en god kvalitet og en høj punktlighed.

Alt togtrafik bliver erstattet af togbusser i lukkeperioderne.