Der er både ris og ros fra pendlerne til togbusserne , der hen over sommeren kommer til at køre hver dag mellem Frederikssund og Valby grundet sporarbejde på Frederikssundbanen. Foto: Maj-Britt Holm

Send til din ven. X Artiklen: Togbusser får blandede anmeldelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Togbusser får blandede anmeldelser

Frederikssund - 25. maj 2018 kl. 07:03 Af Tanja Straagaard Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter flere helligdagsferier med togbusser mellem Frederikssund og Valby, er der både gode og dårlige anmeldelser fra passagererne, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Om en uge starter den lange sommerlukning af togdriften, som løber fra den 1. juni til og med den 26. august 2018, men hen over foråret har passagerer og pendlere fået en smagsprøve på togbusserne - og oplevelserne er blandede.

Flere har over for Frederiksborg Amts Avis givet udtryk for utilfredshed med togbussituationen, og en af dem er folkepensionisten Henning Bruun fra Frederikssund, der den 11. maj havde en dårlig oplevelse på sin tur fra Frederikssund til Tasstrup.

- Det var mildest talt kaotisk. Servicemedarbejderne på stedet vidste ikke noget om afgangene, og servicen var meget dårlig, fortæller han .

Ikke alle deler den opfattelse. June Johansen, der hver dag pendler fra Malmparken til Veksø, har været med togbus i alle helligdagsperioderne, og hun har endnu ikke haft en dårlig oplevelse.

- Jeg synes, at det som udgangspunkt fungerer helt fint. Jeg er bare meget glad for, at der er det her alternativ, så jeg er ikke så skeptisk, siger hun.

Hos DSB har man også gjort status over togbussernes første køreture, og her er tilbagemeldingen positiv.

- Helt overordnet har vi fået en god generalprøve. Vi har fået resultaterne for de første indikationer, og der er rigtig mange positive tilbagemeldinger, siger informationschef i DSB, Tony Bispeskov.

Omkring 130 busser bliver sat ind på daglig basis hen over de næste tre måneder. Der er tale om en grøn, blå, orange, rød og lilla linje samt to nye, brun og pink linje, der kommer til at køre på tværs af Frederikssundbanen i myldretiden.

Læs hele historien i Frederiksborg Amts Avis fredag den 25. maj.