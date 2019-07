H&M udvider med omkring 400 kvadratmeter på første sal af Sillebroen Shopping for at få plads til sit ungdomskoncept »Divided Collection«. Foto: Maj-Britt Holm

Tøjbutikken H&M vokser i butikscenter

Frederikssund - 26. juli 2019 kl. 05:20 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De unge får endnu flere valgmuligheder, når de skal ud at shoppe tøj, idet modefirmaet H&M udvider og får kædens ungdomskoncept »Divided Collection« på programmet i sin afdeling i Sillebroen Shopping i Frederikssund. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Lige nu er arbejdet i gang med at udvide den nuværende butik, som er i to etager, med omkring 400 kvadratmeter på første sal, så det totale butiksareal bliver på lidt under 1800 kvadratmeter. Udvidelsen forventes at stå færdig den 31. oktober i år.

- Vi kigger løbende på muligheder for at udvide vores forretning, og vi er glade for den mulighed, der har budt sig i Sillebroen, så det fra efteråret 2019 også vil være muligt at shoppe Divided i butikken. H&M's forretningsidé er at tilbyde »Mode og kvalitet til bedste pris - på bæredygtig vis«, og denne har vist sig at være værdsat af vores kunder i Frederikssund ligesom i det øvrige danske land, fortæller Sara Juel Andersen, kommunikationsansvarlig for H&M, der oplyser, at undersøgelser viser, at der er kundeunderlag i

Frederikssund-området til at udvide med ungdomskonceptet, som H&M glæder sig til at præsentere.

H&M har været med helt fra starten, da Sillebroen Shopping åbnede i 2010, og centermanager Stig Bergdahl ser med stor tilfredshed på, at kæden nu vælger at udvide i butikscentret.

- Vi er rigtig glade for, at vi får tilført en ny kollektion til centret. H&M udvikler deres koncepter rundt om i landet, og så er det rigtig positivt, at de også investerer i Sillebroen, siger Stig Bergdahl, som tilføjer, at der i det hele taget er »gode tiltag i pipeline« for Sillebroen.

Tøjeksperten skal også i gang med at udvide sin butik i Sillebroen Shopping. Den bliver ifølge centermanageren kædens største i landet med sine cirka 530 kvadratmeter. Der er overtagelsessalg i perioden fra 1.-26. august, og butikken genåbner ved en »Grand Re-Opening« den 26. september.

- Det sker i et helt nyt koncept, og på den måde er vi i Sillebroen helt med fremme, når det gælder både dametøjet og herretøjet, påpeger Stig Bergdahl, der oplyser, at 2019 i det hele taget har været et godt år for Sillebroen.

- Det er godt at se, at der fortsat er gang i den fysiske detailhandel, siger han.