To unge mænd taget uden kørekort

Frederikssund - 26. marts 2018 kl. 10:56 Af Tanja Straagaard Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To mandlige bilister blev fredag morgen snuppet af politiet i Skuldelev, da de kørte rundt uden at have kørekort, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det oplyser faglig koordinator ved Nordsjællands Politi i Frederikssund, Camilla Priegel.

Det skete første gang klokken 06 på Rugevænget, hvor en 20-årig ung mand blev rutinemæssigt standset og ikke kunne fremvise et gyldigt kørekort.

Igen klokken 9.20 stoppede politiet en ung mand, denne gang på 23 år, på Søndergade, og ham gik det værst ud over, for det viste sig at være intet mindre end tredje gang, han blev taget for at køre bil uden førerret. Hans bil blev derfor taget fra ham på stedet, fortæller Camilla Priegel.

De to unge mænd blev begge anholdt og sigtet for at have kørt bil uden førerret.