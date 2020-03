På en ubebygget grund i et sommerhusområde på Hornsherred dukkede der i lørdags to skeletter og kranier op fra stenalderen for cirka 4000 år siden. Foto: ROMU

Send til din ven. X Artiklen: To stenalder-skeletter i samme grav Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To stenalder-skeletter i samme grav

Frederikssund - 27. marts 2020 kl. 19:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På en ubebygget grund i et sommerhusområde på Hornsherred er der fundet resterne af ikke bare ét, men to skeletter samt en flintdolk fra stenalderen. Det oplyser museumskoncernen ROMU, som Frederikssund Museum er en del af.

Politiet blev lørdag den 21. marts sat i alarmberedskab, da en borger pludselig fik en gravemaskines skovl under resterne af et skelet. En retsantropolog kunne dog konstatere, at man var stødt på en forhistorisk grav - og ikke en mordsag. Tæt ved knogleresterne fandt man nemlig en flintdolk, der kunne dateres til cirka 2350-2000 f. Kr. Man havde altså opdaget en 4000 år gammel grav med usædvanligt velbevarede menneskeknogler fra den tidsperiode på grunden.

Retsantropologen fandt desuden ud af, at der var for mange bækkenbundsknogler til blot en person, og senere fandt man også fragmenter fra endnu et kranie, så der har ligget to personer i samme grav.

ROMUs arkæolog, Palle Østergaard Sørensen, der til daglig arbejder på Frederikssund Museum, Færgegården, mødtes med politiet på sommerhusgrunden i tirsdags, hvor han fik han overleveret den flere tusinde år gamle flintdolk, der var nøjsomt bevaret i en speciel beholder, som politiet også bruger, når de indsamler beviser på et gerningssted.

Nu trækker Palle Østergaard Sørensen og hans arkæolog-makker, Jens Winther Johannsen, i arbedstøjet for at opklare gravens mysterier: Hvem lå i graven? Og hvorfor lå de i samme grav? Hvordan døde de?

Først og fremmest skal arkæologerne i gang med at udgrave resterne af graven. De har en formodning om, at der stadig ligger knogler tilbage, og der kan sagtens også være flere gravgaver. Derudover skal de se om de kan få klarlagt, hvordan de døde har været placeret i graven.

Knoglerne sendes videre til analyse hos specialister i menneskeknogler, som ud fra forskellige karakteristika kan give et kvalificeret bud på, hvad deres køn har været og hvor gamle de har været, og måske også sundhedstilstand.

- Det bliver spændende at få analyseret knoglerne, for de er ualmindeligt velbevarede. Man har tidligere fundet andre grave fra den senneolitiske periode i strandvoldene ud mod Roskilde Fjord, blandt andet ved Gerlev Strandpark. Men det er forholdsvis beskedent, hvad der er undersøgt af menneskeknogler fra denne periode. Politiets retsantropolog, som jeg talte med, sagde at der kunne være tale om en ældre mand og en yngre kvinde. Dog med et vist forbehold, for hun har kun set et mindre udsnit af knoglerne, siger Jens Winther Johannsen i pressemeddelsen.

Senere på året, når Frederikssund Museum, Færgegården, igen kan åbne, forventer museet at udvide den nuværende udstilling med blandt andet et udvalg af stenøkser fra den senneolitiske periode.