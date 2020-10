To beboere i de midlertidige flygtningecenter på Nordhøj 2 i Skibby er konstateret smittet med Covid-19, og kommunen har derfor bestilt en podebil, så alle beboere kan blive testet onsdag. Foto: Casper Suk Thorlacius

Send til din ven. X Artiklen: To smittede i flygtningeboliger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To smittede i flygtningeboliger

Frederikssund - 07. oktober 2020 kl. 09:50 Kontakt redaktionen

I de midlertidige flygtningeboliger på Nordhøj 2 i Skibby er to beboere konstateret smittet med Covid-19. Beboerne bliver nu isoleret, og alle andre beboere bliver testet onsdag den 7. oktober, skriver Frederikssund Kommune på sin hjemmeside.

Der er 29 beboere i de midlertidige flygtningeboliger i Skibby. Da beboerne på Nordhøj 2 bor tæt og ofte ser hinanden på fællesarealerne, er det ifølge kommunen nødvendigt at tage en række forholdsregler for at undgå, at smitten spreder sig.

Covid-1 staben og Sundhedsberedskabet har med rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed lagt en plan for, hvordan situationen håndteres bedst muligt.

- Der er lige nu konstateret to smittede, som selv har taget kontakt til Frederikssund Kommune for at få råd og vejledning. De to beboere bliver isoleret i en lejlighed med eget bad og køkken i syv dage. Kommunen er i dialog med dem og sikrer, at der leveres mad til dem i de syv dage, lyder det på hjemmesiden.

Der er bestilt en såkaldt podebil til onsdag den 7. oktober klokken 8.00. Den giver mulighed for at teste alle beboerne og få svar på testene ganske hurtigt. Der vil blive testet de kommende onsdage, indtil alle beboere er testet negative for Covid-19.

Job- og Borgercenteret har været i kontakt med alle beboerne og bedt dem om at selvisolere sig, indtil de er testet negativ. Så snart de har en negativ test, er de selvfølgelig velkomne til at forlade stedet. Indtil da sørger Frederikssund Kommune for, at der leveres mad til beboerne, så de ikke skal bruge fælleskøkkenerne til madlavning, da der kan være en risiko for smittespredning i disse.

Frederikssund Kommune sørger ligeledes for at levere værnemidler til stedet, så beboerne har masker, håndsprit, handsker med mere. Beboerne er blevet oplyst om, hvordan de sikrer god hygiejne og rengøring samt hvordan de bruger værnemidlerne.

Beboerne er bekymrede over situationen, men er glade for at blive tilbudt tests hurtigt og at der tages hånd om situationen, oplyser kommunen, der også skriver, at hvis flere beboere bliver testet positive for Covid-19, vil kommunen sørge for at isolere dem.