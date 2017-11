To skåret på kursuscenter

Et skænderi mellem to mænd lørdag udviklede sig til en politianmeldelse. Det skete på et kursuscenter på Bautahøjvej i Jægerspris. Under et skænderi mellem to mænd slår den ene med et glas - og begge bliver såret. Den ene bliver skåret i ansigtet, mens gerningsmanden skærer sine hænder.