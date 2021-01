Artiklen: To piger taget for butikstyveri: Var under 15 år

Mandag aften anmeldte personalet i SuperBrugsen i Slangerup, at de havde pågrebet to butikstyve.

Da de to, der begge er piger, var under 18 år gamle, blev en patrulje sendt til stedet. Her viste det sig, at de to også var under 15 år gamle og dermed under den kriminelle lavalder.

Derfor er de relevante myndigheder og pigernes forældre blevet informeret om tyveriet, oplyser Nordsjællands Politi.