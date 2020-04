To kvæstede motorcyklister fløjet til Traumecenter

- Men bilisten vil blive sigtet for overtrædelse af reglerne for vigepligt, oplyser vagtchef Christian Kobbernagel.

En 64-årig mandlig bilist fra lokalområdet kørte fra Gerlev mod vest af Lyngerupvej. I T-krydset ved Skovnæsvej, ville han foretage et venstresving og overså da en motorcykel, der kom kørende mod nordøst. Motorcyklisten, en 59-årig kvinde, måtte efterfølgende transporteres med lægehelikopter til Rigshospitalets Traumecenter. Også her vil bilisten blive sigtet for ikke at have overholdt sin vigepligt.