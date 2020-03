To kanosejlere faldt i iskold fjord

To mænd kæntrede mandag eftermiddag i en kano i Roskilde Fjord ud for Østersvej i Frederikssund, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Kort efter blev det meldt via 112, at begge mænd var på land og blev tilset af det tilstedeværende sundhedspersonale, og der var dermed ikke nogen sag for politiet, der af den årsag ikke er bekendt med yderligere information om hændelsen, skriver Nordsjællands Politi i et udtræk af døgnrapporten.