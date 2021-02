Der har været indbrud i to villaer. Foto: Kenn Thomsen

Artiklen: To indbrud på Hornsherred

To indbrud på Hornsherred

Døgnrapporten fra Nordsjællands Politi fortæller om to nye anmeldelser af indbrud i villaer på Hornsherred.

Det andet indbrud er sket på Plantagevej i Skibby. Her er indbruddet sket i tidsrummet fra fredag klokken 12 til lørdag klokken 12. Tyvene er kommet ind i boligen ved at bryde et vindue op. Ifølge politiets rapport er der stålet hvidevarer.