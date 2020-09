Der har hen over de seneste dage været to indbrud i det samme villakvarter i Slangerup. Foto. Kenn Thomsen

To indbrud i fuglekvarter i Slangerup

Der har såvel fredag i dagtimerne som på et tidspunkt i løbet af søndagen været indbrud i villaer i et parcelhuskvarter i Slangerup. Her er beboerne i villaer i på henholdsvis Lærkevej og Vibevej kommet hjem til huse, hvor der har været ubudne gæster.