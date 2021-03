Artiklen: To anholdt: Mand stukket ned på tog-station

To anholdt: Mand stukket ned på tog-station

Politiet mødte fredag aften talstærkt frem på stationen i Frederikssund. Flere patruljebiler samt hundepatrulje var til stede og et område foran stationen blev afspærret, mens politiet fortog undersøgelserne.

Ifølge sn.dk's oplysninger drejer det sig angiveligt om et større sammenstød, hvor mindst én person er blevet stukket med kniv.

Han skulle ifølge sn.dk's oplysninger være blevet kørt til Rigshospitalets Traumecenter, mens politifolk og -hunde afsøger området i håb om at finde gerningsvåbnet eller andre spor.

Oplysningerne bekræftes af vagtchef Stefan Andersen fra Nordsjællands Politi.

"Klokken 19:42 modtog vi en anmeldelse om et knivstikkeri på Frederikssund Station. Vi har i den forbindelse anholdt to personer, som vi mener kan have forbindelse til knivstikkeriet, og i øjeblikket efterforsker vi på stedet," oplyser han til sn.dk

Kort efter klokken 22:10 er ofrets tilstand fortsat ukendt, men da han er kørt til behandling på Rigshospitalets Traumecenter, kan der være tale om alvorlig skade.