Foto: Allan Nørregaard

Tiltalt nægter sig skyldig i dødsvold

Frederikssund - 23. april 2019 kl. 18:21 Af Ea Lykke SChausen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Retssagen mod den 43-årige kvinde, som mellem jul og nytår 2017 blev anholdt og sigtet for at være skyld i heste- og kreaturhandler Lars Chr. Frederiksens, Skibby, død, startede tirsdag ved Retten i Hillerød. Kvinden er tiltalt for legemsangreb under særdeles skærpende omstændigheder. Hun nægter sig skyldig i tiltalen, der konkret lyder på, at hun skulle have tildelt den 53-årig mand flere slag eller spark i ryggen samt adskillige stik i hovedet med en skruetrækker eller lignende.

I retten forklarede den tiltalte, at hun efter at være blevet ansat havde indledt et romantisk forhold til afdøde, og de to var kærester frem til hans død. Den skæbnesvangre aften i december forrige år, havde den tiltalte været til julefrokost, hvorfra afdøde hentede hende, så de to kunne sove sammen hos den 43-årige kvinde, der boede i et hus på grunden.

- Jeg skulle fodre hestene om aftenen, da vi kom hjem, så han satte mig af oppe ved gården, forklarede den tiltalte.

- Da jeg var færdig, slukkede jeg lyset og gik af grusstien ned mod mig selv. Jeg så Lars komme gående mod mig, og jeg nåede lige at råbe til ham, at jeg var færdig med at fodre dem, da jeg ser, han falder om, fortsatte kvinden mens tårerne trillede.

Efterfølgende gik både afdødes datter og ene søn i vidneskranken for at afgive vidneforklaring. Onsdag fortsætter sagen, hvor endnu flere af de i alt 14 vidner indkaldes. Sagen er sat til at vare fire dage med domsafsigelse mandag.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag den 24. april.