Tiltalt for knivoverfald: “Han sagde, han ville slå os ihjel”

Tre ud af fire tiltalte har afgivet forklaring på første retsdag om to grove overfald ved storcenter.

Frederikssund - 18. februar 2021 kl. 12:12 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Tre unge mænd er ved Retten i Hillerød tiltalt for at have stukket en 35-årig mand ned, efter han angiveligt tog dem på fersk gerning i at stjæle hans cykel. Men det var slet ikke det, der skete, hvis man skal tro på de tre tiltaltes forklaringer.

“Han sagde, han ville slå os ihjel og skyde os. Vi stod bare og røg en smøg,” lød det blandt andet i forklaringen fra den første af de tre tiltalte, der satte sig i vidneskranken i dag.

Han havde en kniv Alle tre tiltalte har netop afgivet deres forklaringer, og har alle fortalt om, hvordan de stod ved cykelstativerne ved Sillebroen i Frederikssund, da en fjerde ven kom løbende og fortalte dem, at han blev jagtet af en ældre mand, den 35-årige forurettede i sagen.

“Vores ven, han var kun 14. Så da ham manden kom løbende, så stillede jeg mig som skjold for at beskytte ham,” lød det fra en af de tiltalte, der fortsatte med at forklare, at manden efterfølgende begyndte at slå på ham.

“Han slog først. Og for at beskytte mig selv slog jeg igen. Og så opdagede jeg, han havde en sort, skarp ting,” fortalte han videre og insinuerede, at den 35-årige forurettede i sagen var den, der bar kniv.

Hans to medtiltalte berettede også om at have set den 35-årige i besiddelse af en sort genstand, og alle tre benægtede at have benyttet kniv under det, de selv omtalte som et slagsmål fremfor et overfald.

Tog knivene med Den ene tiltalte kunne dog erkende, at han efter slagsmålet opdagede to knive i buskadset, som han valgte at samle op, inden han senere smed dem igen.

“Jeg gik i panik. Jeg er før blevet overfaldet med kniv, så jeg blev angst for, at manden ville bruge dem mod os,” forklarede han sin handling.

Ved retten i Hillerød er to af de tre tiltalte samtidig tiltalt for, sammen med en fjerde tiltalt, at have angrebet en anden mand ved Sillebroen en måned forinden føromtalte overfald.

Her er de tiltalt for at have overdænget ham med slag og spark i både ansigt og på kroppen, ligesom de trampede på ham.

Foruden de grove overfald, omfatter anklageskriftet også flere andre tiltaler for blandt andet ulovlig våbenbesiddelse, tyveri og hærværk. Retten genoptages klokken 13, hvor de tre unge mænd, der er tiltalt for sagens andet overfald skal afgive forklaring, ligesom den ene af de forurettede skal vidne. Sagen er sat til at vare fem dage med domsafsigelse 9. marts.

