En 38-årig mand er tiltalt for at have presset småpiger til at vise sig nøgne for ham på Facebook. Foto: Allan Nørregaard

Tiltalt for at udnytte og afpresse småpiger på nettet

Lokkede og pressede piger til at smide tøjet ved at udgive sig for at være 15-årig dreng

Frederikssund - 23. april 2021 kl. 09:00 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Først udgav han sig for at være en 15-årig dreng.

Så fik han en blot 11-årig pige til at tage noget af tøjet af.

Og så begyndte mareridtet for pigen.

For bag skærmen sad tilsyneladende langt fra en famlende teenager, men en målrettet mand fra Frederikssund-området, der brugte billederne til at presse pigen til at tage mere og mere tøj af - og først helmede, da hun havde sendt ham billeder, hvor hun sad med spredte ben.

Og det skete ikke bare for én men fire piger.

I hvert ifølge anklageskriftet, der er grundlaget for en retssag mod manden fredag.

Her er han tiltalt for fire tilfælde af blufærdighedskrænkelse og ulovlig tvang.

Foruden den 11-årige pige, er han ifølge ankler Jacob Dreist nemlig tiltalt for to tilfælde, hvor han også har presset 13-årige piger til at tage tøjet af.

En fjerde pige er det ikke lykkedes at identificere, men ifølge anklager Jacob Dreist har en gennemgang af en computer ført til, at han også er tiltalt for at have børneporografiske billeder af den ukendte pige liggende på sin computer.