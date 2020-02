Tilskud til en sightseeing trailer

Pengene blev overrakt, da Skibby Aktives formand Morten Kremmer gæstede Rotaryklubben på Kalvøen. Her fortalte han, »hvordan det er lykkedes at genskabe en ellers hensygnende forening for områdets aktive erhverv og beboere, blandt andet ved at sammenlægge flere forskellige erhvervs- og interesseforeninger til én sund og stærk blomstrende forening«, som det oplyses i en pressemeddelelse.