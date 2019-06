Se billedserie Det er populært at spille på Hornsrock, som har fået 200 ansøgninger fra bands, som gerne vil spille på festivalen. Foto: Kim Rasmussen

Tilfredshed trods færre festivalgæster

Frederikssund - 03. juni 2019

Trods en nedgang på den gale side af 100 gæster, er formand for Hornsrock Musikfestival godt tilfreds med weekendens havefest ved Fjordlandsskolen i Skibby.

Formand Søren Sandbjerg anslår, at der mellem fredag eftermiddag og søndag middag var omkring 850 gæster på festivalpladsen, og det er cirka 100 færre end tilfældet var sidste år.

- Men jeg er godt tilfreds alligevel, og jeg går ud fra, at økonomien kommer til at løbe rundt. Det er fint, for vores mål er ikke at tjene en masse penge, og hvis der er et overskud, går det altid til udviklingen af festivalen, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

En dybere forklaring på, hvorfor der i år kom lidt færre, har han ikke, men vejret kan han ikke skyde skylden på.

- Det har været perfekt. Det har ikke været koldt, og det har ikke regnet. Så jeg ved ikke, hvad grunden er, men det har alligevel været en god festival, hvor alle har været glade, og stemningen har været god, siger Søren Sandbjerg.

I alt har omtrent 30 bands spillet i løbet af festivalens tre dage, men langt flere har udvist interesse for at få lov at gå på scenen.

- Der er faktisk 200 bands, der har søgt om at spille, og det til trods for, at vi er en lille festival, og artisterne ikke får løn for at spille her, siger formanden.

- Det er noget af det, der gør denne fest unik. Her kan man komme og høre mange forskellige bands, som ikke er så kendte, på ét sted, tilføjer han, som også er glad for, at han trods nedgangen i antallet af gæster har set flere børnefamilie ved dette års festival.

- Vi vil jo gerne være et sted for hele familien. Her skal være trygt, og der skal være noget for alle, og derfor har vi som noget nyt gjort meget ud af legeaktiviteterne, som der har været flere af i år. Vi har ristet skumfiduser over lejrbål, spillet bold, kongespil, slået søm og meget andet, og jeg tror, at de fleste har fået en positiv oplevelse, siger Søren Sandbjerg.

Og spørger man på festivalpladsen, giver flere af gæsterne formanden ret i den antagelse.

-Det er fedt, at man kan lave sådan noget i Skibby. Man er så vant til, at man skal tage ud af byen for at opleve noget, og derfor synes jeg, det er flot, at man kan afholde sådan en festival i Skibby. Der er en god stemning, og det er lidt som at holde sin egen store havefest, hvor man bare lige har ganget størrelsen lidt op, siger Ulla Svaneskov fra Skibby.

Mikkel Larsen fra Ferslev har ikke tidligere været til Hornsrock, men er ikke i tvivl om, at han kommer igen.

- Jeg har kun været her i dag søndag, men næste år kommer jeg hele weekenden. Jeg synes, det er en lille lokal skat, som vi skal passe på, siger han.