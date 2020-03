Snart kan Frederikssund Kommunes borgere igen komme på genbrugspladsen. Foto: Maj-Britt Holm

Tilfreds borgmester: Fejl at lukke genbrugspladser

Frederikssund - 29. marts 2020 kl. 09:38 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med sundhedsmyndighedernes velsignelse kan genbrugspladser landet over nu igen åbne for, at private borgere kan komme af med deres affald. Det vækker stor glæde hos Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V), som adskillige gange de sidste 14 dage har været i dialog med både Vestforbrændingen, som driver kommunens genbrugspladser, samt Kommunernes Landsforening i håb om at få omstødt beslutningen om at lukke genbrugspladserne.

Frederikssunds borgmester har, siden corona-krisen medførte lukningen, ment, at det har været en overilet beslutning at afskære borgerne fra at køre på genbrugen.

- Derfor er jeg også meget tilfreds med, at man nu har lyttet til både mit og mange borgeres ønske, siger borgmesteren og tilføjer:

- Jeg har hele tiden ment, at det var muligt at holde pladserne åbne under hensyntagen til både borgere og ansatte. Sørger alle for at overholde myndighedernes anvisninger om at holde afstand og lignende, og hvis borgerne sørger for ikke på strømme til pladserne så snart de er åbnet, men fordeler sig over de kommende dage og uger, så skal det hele nok gå fint.

Hvornår pladserne i Frederikssund Kommune åbner, er borgmesteren netop nu ved at undersøge, da det er Vestforbrændingen, som driver dem for kommunen.

