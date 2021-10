Se billedserie Cykelstien er ikke officielt indviet, men de første 900 meter er asfalteret. Cyklister er begyndt at benytte den. Foto: Henrik Helmer Petersen

Send til din ven. X Artiklen: Tidsplan for cykelsti strammer til Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Tidsplan for cykelsti strammer til

Frederikssund - 15. oktober 2021 kl. 06:54 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Frederikssund

Tidsplanen for længe ventet cykelsti er i fare for at skride.

Der arbejdes på højtryk med at anlægge første etape af Kulhusecykelstien fra Jægerspris og cirka 3,4 kilometer nordpå mod Kulhuse.

- Planen er fortsat, som da vi satte spaden i jorden i sommers, at nå at blive færdig med første etape af cykelstien inden jul. Men tidsplanen strammer til.

Det erkender entreprenør Carsten Nielsen fra firmaet Bent V. Nielsen, som står for at anlægge Kulhusecykelstien.

- Der er en del kabelarbejde undervejs, forklarer han og fortæller:

- På 1,4 kilometer af strækningen skal vi grave kabler op, som Forsvaret har haft i jorden ud til vejen. De kabler skal vi grave op - og ned igen et stykke inde på skydeterrænet.

Omfattende arbejde Det er mere omfattende arbejde, end entreprenørfirmaet havde regnet med.

- Man ved aldrig, hvad man støder på under jorden, og derfor strammer tidsplanen til. Vores mål er fortsat at nå at blive færdig til jul. Nu må vi se, siger Carsten Nielsen.

Når det er sagt, så går det generelt planmæssigt med at etablere den cykelsti, som via en første etape i år og en anden etape næste år skal binde Jægerspris og Kulhuse sammen.

Cykelstien bliver dobbeltrettet, og på hele strækningen kommer der en græsrabat mellem landevej og cykelsti, så man som cyklist kommer på afstand af bilerne på landevejen.

Foreløbig er de første 900 meter cykelsti asfalteret, og de benyttes allerede af de tohjulede trafikanter. Den næste kilometer nordpå snor sig med grusunderlaget klar til snart at få asfaltbelægning på. Nogle hundrede meter længere frem arbejder gravemaskinerne ihærdigt med at bane sig vej forbi en lille skov og ned i jorden bag bevoksning ud til Kulhusvejen.

Længe ventet Cykelstien har været adskillige årtier undervejs, og mange glæder sig til, at det i nær fremtid bliver trygt at cykle mellem de to byer på Hornsherred.

Hvornår arbejdet præcis sættes i gang med at anlægge anden etape af cykelstien - fra endemålet i år og de sidste godt 3,5 kilometer til udkanten af Kulhuse, ved Carsten Nielsen ikke.

- Jeg ved, at der bliver arbejdet på at projektere den strækning. Men om arbejdet bliver sat i værk som det første i 2022 eller senere på året i 2022, er uvist. Det kommer formentlig også an på vejret. Ofte er der perioder med hård frost i årets første måneder, og så er det vanskeligt at grave i jorden, siger han.