Frederikssund Kommune sætter den tidligere kunsthøjskole Thorstedlund i Græse Bakkeby til salg. Foto: Lars Skov

Tidligere højskole sættes til salg

Frederikssund - 01. juni 2018 kl. 16:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Maj-Britt Holm

Den tidligere højskole Thorstedlund i Frederikssund sættes til salg, skriver Frederiksborg Amts Avis.

På Frederikssunds Byråds lukkede møde i onsdags besluttede et flertal af politikerne, at kommunens ejendom Thorstedlund ved Græse Bakkeby samt et tilstødende areal lige syd for skal sættes til salg. Dermed skal kommunens familie- og ungeafdeling have nyt sted at være.

Thorstedlund, der gennem 26 år fungerede som kunsthøjskole, ligger i et attraktivt område tæt på Roskilde Fjord og med mulighed for at udstykke grunde til boliger med en rigtig god beliggenhed. I dag disponerer Trekløverskolen afdeling Græse Bakkeby over en del af nabomatriklen.

Det er administrationens vurdering, at den bedste salgspris kan realiseres ved at sælge hele området - inklusive nabomatriklen - samlet og uden byggemodning til en investor, og det var denne indstilling, som et byrådsflertal fulgte.

Thorstedlunds nuværende aktiviteter vil fortsætte, men på andre lokaliteter. Hvor aktiviteterne bliver flyttet hen, bliver først besluttet efter en proces, hvor medarbejdere og ledere i de berørte funktioner bliver inddraget.

Afhændelsen af Thorstedlund sker som led i Frederikssund Kommunes bestræbelser på at optimere brugen af den kommunale bygningsmasse, og salget skal bidrage til at indfri byrådets mål om at sælge kommunale ejendomme og grunde for 43,7 millioner kroner i 2018.

Frederikssund Kommune købte i 2012 Thorstedlunds over 32.000 kvadratmeter grund og godt 3400 kvadratmeter under tag af Tæppeland-stifteren Jørn E. Jensen til en spotpris af 10 millioner kroner, hvilket var fire millioner kroner under vurderingsprisen. Siden har kommunen brugt 13 millioner kroner på at renovere bygningerne, der blev vurderet til 13,6 millioner kroner i 2017.