Claus Steen Madsen, tidligere teknisk direktør i Frederikssund Kommune, blev ansat til at udvikle den nye by Vinge i 2013. I dag fortæller han, at han ikke kender til manglende journalisering i sagskomplekset. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Tidligere chef afviser fejl i Vinge-sag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tidligere chef afviser fejl i Vinge-sag

Frederikssund - 15. december 2017 kl. 05:10 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligere teknisk direktør i Frederikssund Kommune, Claus Steen Madsen, der nu er kommunaldirektør i Odsherred Kommune, nægter et hvert kendskab til, at der skal være tale om mangelfuld journalisering af sagsakter vedrørende arbejdet med at etablere den nye by Vinge ved Frederikssund, bedyrer han overfor Frederiksborg Amts Avis.

Torsdag kunne DR København citere fra et fortroligt dokument, som byrådet i Frederikssund Kommune onsdag aften blev præsenteret for på et lukket møde.

Mødet blev holdt i kølvandet af, at DR samme dag kunne fortælle, at et svigtende salg af byggeretter for 163 millioner kroner i den nye by, som kommunen ellers havde budgetteret med i indeværende år, ikke kunne realiseres i 2017 som ventet.

Der er ifølge DR tale om et brev, som er sendt fra advokatfirmaet »Nielsen Nørager« på vegne af Frederikssund Kommune til advokatfirmaet »Horten« omkring Vinge.

Ifølge DR står der i dokumentet:

- Der foreligger ikke en struktureret og fyldestgørende arkivering af sagsakterne, der gør det muligt for det nye projektteam og økonomiafdelingens nuværende medarbejdere at gøre sig bekendt med projektforløbet, herunder de overvejelser, drøftelser, forudsætninger, rådgivning, anbefalinger og beslutninger, der har dannet grundlag for planlægning og gennemførelse af udbuddet og kommunens efterfølgende indgåelse af tildelingsaftalen.

Claus Steen Madsen tiltrådte stillingen som teknisk direktør i Frederikssund i august 2013, og med borgmester John Schmidt Andersens (V) ord blev han blandt andet ansat for at skyde Vinge-projektet i gang.

- Jeg går stærkt ud fra, at der er journaliseret korrekt, og som loven foreskriver. Jeg har ikke noget kendskab til, at der ikke er ført journaler, siger Claus Steen Madsen.

Læs mere om sagen i Frederiksborg Amts Avis og Dagbladet Nordvestnyt fredag den 15. december.

relaterede artikler

Økonomiudvalg orienteret om millionunderskud før valg 14. december 2017 kl. 04:37

Gigantisk byprojekt ude af kurs - mangler 163 millioner 13. december 2017 kl. 09:25

Nyt udvalg skal arbejde for sammenhængskraft 13. december 2017 kl. 07:35