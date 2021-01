Flere af Frederikssund Kommunes medarbejdere med tæt borgerkontakt skal nu testes jævnligt for corona, og øvrige opfordres som borgerne til at lade sig teste i det nye faste testcenter på Lundevej 11 i Frederikssund. Her ses kommunens eget midlertiige teststed i december. Foto: Kenn Thomsen

Test-test-test er vejen frem

- Indtil for en uge siden gjorde vi det hver 14. dag. Nu er det en gang om ugen, og fra næste uge to gange om ugen. Det sker som led i den nationale teststrategi. Formålet er øget smitteopsporing og at forebygge spredning af virus, fortæller Charlotte Bidsted, der tilføjer, at kommunen opfordrer de øvrige medarbejdere, der ikke er sendt hjem for at arbejde bag computeren, men møder kolleger og borgere på jobbet, til at at lade sig teste en gang om ugen.