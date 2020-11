Tema: Kom tættere på Frederikssunds Erhvervsliv

Vi har sat fokus på virksomheder i Frederikssund Kommune i tillægget "Tættere på Frederikssund", der er udkommet sammen med magasinet ERHVERV Nordsjælland.

Læs om byggeboom, flasker lavet af papir og arbejdet med at udvikle covid-19-vacciner og mange andre nedslag ved at klikke på linket her:

Tættere på Frederikssund