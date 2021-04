Noget kunnet tyde på, at der er blevet skudt med et haglgevær mod en rude. Foto: Kenn Thomsen

Tegn på skudhul i rude

Var det et hagl fra et haglgevær, der søndag klokken 17.20 ramte et vindue og skød hul i en rude til et kontor i en ejendom på Askevej i Jægerpris?