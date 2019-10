Beboerne på blandt andet Tolleruphøj får de næste måneder glæde af teenagere, der har har fået et fritidsjob på omsorgscentret, hvor de skal være med til at skabe nærvær og hygge i hverdagen. Foto: Casper Suk Thorlacius

Teenagere får job på plejehjem

Frederikssund - 15. oktober 2019 kl. 12:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboerne på omsorgscentrene Tolleruphøj i Frederikssund og Solgården i Slangerup får selskab af meget unge medarbejdere, idet fire teenagere i alderen 14-16 år har fået fritidsjob.

Tre drenge og en pige skal supplere det faglige personale og lave aktiviteter med beboerne. De unges arbejdsopgaver kommer til at handle om hygge og samværd. De skal for eksempel have tid til at snakke, se på billeder, læse højt, spille spil eller deltage i gå- og cykleture sammen med beboerne, fremgår det af en pressemeddelelse fra Frederikssund Kommune.

Det er Velfærdsudvalget i kommunen, der har taget initiativ til projektet, som skal udvides, hvis det bliver en succes, og hvis interessen er der hos de unge.

- Der har i alt været omkring 80 ansøgere til stillingerne. Der har været mange gode ansøgninger, og ansøgningerne viser, at der er en stor interesse for at arbejde med omsorgsopgaver. Det er rigtig dejligt at opleve, siger formand for Velfærdsudvalget Inge Messerschmidt (DF) i pressemeddelelsen.

Det betyder meget for beboerne at have kontakt til det omkringliggende samfund og at få input, som eksempelvis unge mennesker kan give dem. Derfor er der en forventning om, at de unge bliver taget godt imod af beboerne.

- Det er en måde at gøre sundheds- og omsorgsarbejdet synligt, og så handler det selvfølgelig om at vække nysgerrigheden og interessen for faget. Måske vil de unge føle, at det her er noget, de er gode til og har lyst til at arbejde med og dermed få interesse for uddannelsen. De vil måske endda søge en uddannelse inden for fagene, lyder det fra Inge Messerschmidt i pressemeddelelsen.

Det er samtidig håbet, at et øget fokus på området og en positiv branding vil skabe bedre rekrutteringsmuligheder for kommunen til at kunne besætte fremtidige stillinger.

Projektet forventes at starte i løbet af oktober, og de unge i fritidsjob skal være på omsorgscentrene fire timer om ugen. Det ærgrer i Frederikssund Kommune, at mange har søgt forgæves, men projektet skal evalueres omkring marts 2020. I den forbindelse vil der blive taget stilling til, hvorvidt modellen skal udbredes til de øvrige omsorgscentre og eventuelt til andre sociale områder i kommunen.

Projektet er udarbejdet i et samarbejde mellem FOA Frederikssund samt medarbejdere og ledere i Frederikssund Kommune.