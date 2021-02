En 16-årig pige blev tirsdag eftermiddag sigtet for butikstyveri i Fakta i Jægerspris. Foto: Maj-Britt Holm

Artiklen: Teenagepige blev sigtet for butikstyveri

Teenagepige blev sigtet for butikstyveri

En 16-årig pige blev onsdag eftermiddag klokken 14.48 taget for butikstyveri i Fakta på Hovedgaden i Jægerspris, oplyser Nordsjællands Politi.

Den unge kvinde blev sigtet for at stjæle fire energidrikke, skriver politiet i et udtræk af døgnrapporten.