Teaterlejr i fare for at blive aflyst

DATS' årlige teatersommerlejr i Slangerup er i fare for at blive aflyst, hvis ikke der kommer nok tilmeldinger inden mandag, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Teaterlejren der arrangeres af DATS (Dansk Amatør Teater Samvirke), kæmper nemlig med at få nok tilmeldte til årets lejr, som løber af stablen for 14. gang den 9.-13. juli 2018.

22 børn har indtil videre tilmeldt sig lejren, som løber hen over fem dage i uge 28 i sommerferien, men der er brug for minimum 30 børn, hvis lejren overhovedet skal blive til noget.

- Det er super ærgerligt, men der sker mange ting i sommerferien, så der er masser andre ting for børn at lave. Det kan være, at det har noget med det at gøre, siger Birgitte Riis, der står i spidsen for sommerens teaterlejr.