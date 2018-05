Se billedserie Ægteparret Claus Malta og Karen Nielsen glæder sig over, at Parkteatrets tilbygning med cafékøkken og bar er færdig. Foto: Maj-Britt Holm

Teaterejere glæder sig over milepæl

Frederikssund - 11. maj 2018 kl. 05:43 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejerne af Parkteatret i Frederikssund, Karen og Claus Malta Nielsen, har nået endnu en milepæl i deres ambitiøse projekt, der går ud på at omdanne den gamle biograf fra 1941 til et moderne privat kulturhus, hvor man kan opleve levende teater, se film, høre foredrag, deltage i debatter samt få noget at spise og drikke. Bygningen er desuden base for Karen Nielsens turnerende teater TeaterTasken.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

En lille tilbygning på den nordlige side af bygningen rummer nu sammen med det inddragede »rør« fra det gamle indgangsparti et cafékøkken med opmuret bar, hvor publikum kan købe billetter i baren, så snart de kommer indenfor. En luge i muren skal desuden give mulighed for udeservering, så man kan nyde en kop kaffe eller et glas vin ud mod Sillebro Å, når parret får tilladelse.

- Nu er vi færdige med caféen, baren, salonen og kontorarbejdspladser. Vi har også fået sat nye døre i salen, fordi de gamle var meget utætte, og vi ville gerne have en dør ud mod åen, så man må sigt også kan lede publikum ud den vej langs en sti og etablere en rampe til tunge ting, der skal ind på scenen, fortæller Karen Nielsen, der i morgen lørdag fylder 50 år, som fejres med fest for familie, venner, bekendte og samarbejdspartnere i Parkteatret, som derfor er lukket for offentligheden.

Den nye tilbygning har kostet omkring en million kroner, og det er kommet lidt bag på parret, men det har vist sig dyrere at bygge, fordi undergrunden er blød.

- Der skal sættes pæle ned 12-15 meters dybde, fordi der er sandbund, fortæller Claus Malta Nielsen.

På sigt drømmer parret om en større ombygning, som vil give mulighed for at indrette restaurant på den vestlige side af bygningen og en udendørsscene ud mod ådalen. Kommunen har frem til den 21. maj et lokalplanforslag i høring for projektet. Men ombygningen har lange udsigter, idet det vil koste omkring 7-10 millioner kroner, som parret pt. ikke har.