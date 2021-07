Så har der været vejvrede igen. Denne gang i Vellerup på Hornsherred, hvor en 51-årig måtte flygte fra stedet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Tatoverede mænd steg ud og sparkede på anden bil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tatoverede mænd steg ud og sparkede på anden bil

Frederikssund - 23. juli 2021 kl. 13:34 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

To tatoverede mænd i en sort Volkswagen Golf blev torsdag aften mellem klokken 18 og 19 tilsyneladende så vrede over et dyt fra en anden bilist, at de helt umotiverede standsede deres egen bil og lod deres vrede gå ud over bilisten i den anden bil.

Nordsjællands Politi fik anmeldelsen klokken 18.58.

Her fortalte den forurettede, en 51-årig mand fra Holbæk-egnen, at han et kvarters tid forinden var kommet kørende ad Nordvejen i Vellerup på Hornsherred.

Her havde de to mænd i den sorte sorte Volkswagen Golf trukket ud foran ham, og han havde dyttet af føreren. Denne begyndte som svar at bremse sin bil ned, og den 51-årige gav derfor føreren af den sorte Volkswagen Golf et dyt mere.

Det fik føreren af den sorte Volkswagen Golf til at standse op, og sammen med en passager steg han ud af bilen og begyndte at slå og sparke på den 51-åriges bil.

Den 51-årige skyndte sig derfor at køre fra stedet.

Føreren af den sorte Volkswagen Golf beskrives som: Mand med tatoveringer på armene. Iført grøn trøje med guldskrift.

Passageren af den sorte Volkswagen Golf beskrives som: Kronraget og tatoveret mand iført hvid T-shirt.

Det fremgår af døgnrapporten fra Nordsjællands Politi.