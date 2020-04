Sådan kender patienterne Birgitte Zehngraff Poulsen (th). Her med klinikassistent Winnie Kirkegaard (tv). Fremover vil de have svært ved at genkende hende og klinikkens øvrige personale i dragter og med både visir og mundbind for ansigtet. Vi kommer til at ligne nogle i rumdragter, siger Birgitte Zehngraff Poulsen. Foto: Allan Nørregaard

Tandlæge klar i beskyttelsesdragt

Patienter vil fremover have svært ved at kende deres familietandlæge. Tandlæge Birgitte Zehngraff Poulsen på Torvet i Frederikssund har købt 120 kirurgiske dragter, handsker, visir og mundbind.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her