Se billedserie De Grønne's Tambourkorps indledte deres Nordsjællands-turné i Frederikssund fredag formiddag, hvor de gav koncert ved blandt andet Frederikssund Havn. Foto: Maj-Britt Holm

Tambourkorps indtager Nordsjælland

Frederikssund - 24. juli 2020 kl. 14:29 Af Maj-Britt Holm

De Grønne's Tambourkorps har sat sig for at sprede glæde i ferielandet, og derfor indtager de nordsjællandske byer Frederikssund, Gilleleje, Græsted, Frederiksværk og Hundested fredag og lørdag, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Tambourkorpset skulle have været en tur til Gardasøen i sommer. Så kom coronaen, og alt blev aflyst, men så blev det alligevel muligt at lave noget i et mindre omfang, fortæller Lene Höilund, leder af De Grønne's Tambourkorps, som har tilknytning til De Grønne Pigespejdere.

- Vi får luftet instrumenterne og spredt lidt godt humør i ferielandet, forklarer tambourkorpsets leder.

Idéen er, at tambourkorpset kan tage ud og spille uden at overnatte, og at de kan komme frem og tilbage samme dag med egen bus.

- Så var det nærliggende at vælge Nordsjælland, og vi har ringet og spurgt handelsstandsforeninger og centerforeninger, om de ville have os til at komme og spille, og det ville de gerne, siger Lene Höilund.

De Grønne's Tambourkorps indledte turnéen i Nordsjælland i Frederikssund fredag formiddag, hvor de gav koncert udenfor Sillebroen Shopping og marcherede med musikken gennem byens handelsgader til Frederikssund Havn ved Føtex, og her sluttede de af med en koncert mere.

Blandt numrene var Herb Alperts »Magic Trumpet«, som mange midaldrende vil genkende som kendingsmelodien fra radioprogrammet »Sommerferiebussen«, der blev sendt hver dag i skolernes sommerferie i 1960'erne og 1970'erne.

Fredag klokken 14 spiller De Grønne's Tambourkorps i Gilleleje, i »Kongernes Feriepark« i Græsted klokken 17, og lørdag spiller de i Frederiksværk klokken 11 og i Hundested klokken 13.

Se filmen Tambourkorps indtager Nordsjælland

Se filmen Tambourkorps indtager Nordsjælland her i stedet