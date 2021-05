Tag på smuk pinsetur med kunst og natur

I pinsedagene den 22. til 24 maj klokken 11 til 17 løber en af de store kunstbegivenheder af stablen. Kunstnere i en stor del af Sjælland inviterer inden for i deres værksteder. Tre kunstnere på Hornsherred er med og inviterer på en lille lokal kunstrunde i Frederikssundområdet.

Kommer du fra Frederikssund og omegn, er der mulighed for en kunsttur ud i det smukke fjordland: Skuldelev over Selsø til Holtensminde. Sådan inviterer de tre lokale kunstnere Helle Borg Hansen, Helle Rasmussen og Gunhild Frydenlund Rasmussen.

Hendes billeder er inspireret af teater, film, natur og Japan, og hun arbejder med maleri, akvarel, former og bemalet fotografier.

Lige ved er det muligt for at nyde det smukke Selsø Slot

Kører man videre til Holtensmindevej 75 i Kirke Hyllinge, finder man Gunhilds Galleri - i Det gamle Grisehus. Hun har i pinsen besøg af to gæsteudstillere. Merle Conradi-Larsen udstiller elegant glaskunst, og Anja Moos Wagner viser sin charmerende skulptur »Guttermænd«.

Gunhild Frydenlund Rasmussen har selv haft gang i penslerne til nye farverige malerier, og hendes sommerfuglehave er åben. Her kan man finde inspiration til sin egen have og gå en tur op igennem skovhaven op til vinmarken, hvor der er flot udsigt ud over Hornsherred.