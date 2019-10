Tag over gymnasiets nye sportshal

Det er 40 år siden nu, at man først indtegnede en sportshal på gymnasiets matrikelkort. Det skete i amtets tid, men planerne blev aldrig realiseret. Gymnasiet har siden selvejet i 2007 drømt om at kunne bygge en hal, og for to år siden begyndte beslutningsprocessen for alvor at tage form.

- Det er uhyre vigtigt for os at have gode faglige faciliteter, da over 90 procent af vores elever har idræt på skemaet hver uge. I gymnasiets snart 50-årige historie har vi klaret os med to gammeldags gymnastiksale - som de fleste husker fra deres skoletid. For cirka fire år siden opgraderede vi med et fitnessrum, og nu kommer så endelig hallen. Det bliver fantastisk for idrætslærerne at kunne spille badminton med ordentlig højde og håndbold i rigtigt format!, kyder det fra konstitueret rektor på Frederikssund Gymnasium, Agnethe Dybro Pedersen.