Arkivfoto Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Tårnhøj promille: Bil blev beslaglagt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tårnhøj promille: Bil blev beslaglagt

Frederikssund - 13. marts 2018 kl. 12:23 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 58-årig spritbilist fra Jægerspris fik sin bil beslaglagt, da han med en tårnhøj promille i blodet blev standset af en politipatrulje på Traneagervej i Dalby Huse i Hornsherred mandag aften klokken 17.23.

Læs også: Birkerød plaget af indbrud

Det skriver Frederiksborg Amts Avis. - Han blæste op over to promille på alkometeret, og da han havde gjort det i flere omgange, besluttede patruljen at beslaglægge hans bil, fortæller Erik Andersen, faglig koordinator ved Nordsjællands Politi.

I følge den faglige koordinator er det helt i overensstemmelse med loven, at politiet kan beslaglægge en bil, når der er en vis sikkerhed for, at føreren har en promille på over to.

Den 58-årige blev herefter kørt til Nordsjællands Hospital i Frederikssund for at få taget en blodprøve, der skal belyse sagen nærmere. Og hvis promillen viser sig at være over to, risikerer spritbilisten at få konfiskeret sin bil endeligt, oplyser Erik Andersen.

relaterede artikler

Omtåget bilist kørte med uret i rundkørsel 13. marts 2018 kl. 11:33

Ulovlig indtrængen: Fem unge filmet 13. marts 2018 kl. 11:26

Jolle udløste alarm om drukneulykke 13. marts 2018 kl. 10:44