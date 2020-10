Det er karper som denne, der er mulighed for at fange i Grønlien Sø. Foto: Fishing Zealand

Ta' med på familiefisketur ved Grønlien Sø

Frederikssund - 16. oktober 2020

Der er efterårsferie-fisketur ved Grønlien Sø i Frederikssund søndag for børnefamilier, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Børnene har efterårsferie, og ferien er en oplagt mulighed for børnefamilier til at opleve naturens »efterårsmagi«. Dagene bliver kortere, temperaturen falder, og løvet skifter til røde og gule nuancer på træerne.

Med de ord indbyder Fishing Zealand i samarbejde med Frederikssund Kommune til fisketur ved Grønlien Sø søndag den 18. oktober.

- Ved søen vil der være mulighed for at få instruktion i lystfiskeri, og man kan også låne fiskeudstyr, hvis man ikke har sit eget. Arrangementet henvender sig særligt til børn og unge, men det er oplagt at benytte tilbuddet som en familieaktivitet. I søen findes der blandt andet skaller, brasen, karper og aborrer, og det er netop de arter, som vi vil forsøge at fange, skriver Fishing Zealand i en pressemeddelelse.

Da arrangementet foregår nær bredden af søen, vil det være en god ide at medbringe gummistøvler eller andet praktisk fodtøj. Ligeledes kan det være en fordel at medbringe et tæppe til at sidde på og i det hele taget sørge for påklædning, der kan matche efterårsvejret.

Åbent for alle Arrangementet er gratis og åbent for alle under hensyn til gældende retningslinjer for Covid-19. Det betyder, at hver voksen kan deltage sammen med et barn. Unge over 13 år kan deltage på egen hånd.

Fisketuren starter med en kort introduktion klokken 10 og slutter igen klokken 15. Mødested er ved bredden af Grønlien Sø. Parkering foregår ved Ågade i Frederikssund.

Tilmelding sker på https://flexbillet.dk/fishingzealand.