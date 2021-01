- Det er forfærdeligt. Vi gør netop alt, vi kan - og har gjort - for at undgå, at man bliver smittet på omsorgscentrene, siger Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V) på baggrund af syv dødsfald blandt coronasmittede beboere på Omsorgscenter Pedershave i Frederikssund. Foto: Maj-Britt Holm

Syv dødsfald med corona på plejehjem

21. januar 2021

Et udbrud af coronavirus har kostet syv beboere livet på Omsorgscenter Pedershave i Frederikssund.

Udbruddet begyndte efter jul, da fem beboere i Pedershaves Hus C blev konstateret smittet den 28. december. Det førte til et midlertidigt besøgsforbud på hele plejehjemmet efter krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og det ramte hus blev isoleret fra resten af omsorgscentret.

I perioden fra den 4.-16. januar døde syv beboere fra Hus C med Covid-19. Lige nu er to personer syge, den ene indlagt på hospitalet.

- Det er forfærdeligt - og ærgerligt. Vi gør netop alt, hvad vi kan - og har gjort - for at undgå, at man bliver smittet på omsorgscentrene, siger Frederikssund Kommunes borgmester John Schmidt Andersen (V).

Alle beboere i Hus C bliver podet en gang om ugen for at inddæmme smitten. Personalet er også ramt af sygdommen, idet syv medarbejdere er testet positive for corona.

Den 7. januar blev 257 plejehjemsbeboere i Frederikssund Kommune vaccineret med BioNTech/Pfizers vaccine mod Covid-19 blandt de sidste i Region Hovedstaden, her i blandt seks af de syv beboere fra Pedershave, der siden er døde med corona.