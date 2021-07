Syv banker i Frederikssund kommer med advarsel til borgerne efter de oplever flere svindel-tilfælde Foto: Nikolai Rosler Jørgensen

Syv banker i opråb: Pas nu på!

Frederikssund - 14. juli 2021 kl. 05:51 Af Nikolai Rosler Jørgensen Kontakt redaktionen

Falske opkald, en mistænkelig mail eller måske et uventet besøg. Der er mange måder at blive taget med bukserne nede og derved blive offer for svindel.

Derfor kommer bankerne i Frederikssund nu med en advarsel til byens borgere.

Det er Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, Sparekassen Sjælland, Nykredit, Jyske Bank og Arbejdernes Landsbank, der er gået sammen om opråbet.

- Folk bliver simpelthen snydt og bedraget oftere og på mere kreative måder. Så det, vi som banker kan gøre, er at gå sammen om en advarsel til borgerne om at være mere på vagt, fortæller Jesper Fini Kuhre, der er filialdirektør i Danske Bank.

Han bakkes op af filialdirektør i Handelsbanken, Micheal Tøgersen, der oplever at det især går ud over de ældre borgere.

- Vi oplever et stigende antal ældre kunder, som franarres deres NemId og penge på deres konto af nogen, der ringer dem op og udgiver sig for at være politi, Nets, »ferie penge« og lignende, udtaler han.

Flere anmeldelser

I følge en ny rapport fra politiets afdeling for IT-kriminalitet, LCIK, blev der modtaget knapt 30.000 svindel-anmeldelser på landsplan i 2020, hvilket er en stigning på over 11 procent i forhold til 2019.

Det er særligt misbrug af adgang til Netbank, fusk ved privathandel og kreditbidrageri, der er blevet populære måder at snyde borgere på.

- Vi har set eksempler på kunder, der i god tro har overført store beløb for fragt af en vare uden at modtage noget, ældre borgere, der får snuppet dankortet og inden vi når at få det spærret, så er der hævet flere tusinde kroner, fortæller Jesper Fini Kuhre.

Når først pengene er væk er der sjældent ret meget at gøre, men selvom det er svært at helgardere sig mod svindel eller tyveri er der, ifølge bankerne, nogle tommelfingerregler, man kan rette sig efter.

- Allerførst skal man tænke på hvordan bankerne kommunikerer. Vi kan jo godt finde på at ringe eller sende en mail, men at sende links, bede om dine personlige koder, NemId og andre personlige oplysninger vil vi aldrig gøre over telefonen eller på mail, siger Jesper Fini Kuhre.