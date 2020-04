Syv-årig cyklist ramt af knallert

» De to venner havde cyklet sammen på stien, hvor de havde observeret, at der kom en knallert bag ved dem, hvorfor de havde trukket ud til hver deres side, så knallerten kunne passere cyklerne i midten. Moren fortalte, at sønnen var blevet ramt på midten af cyklen, og at han havde opfattet det som om, at knallerten bevidst havde forsøgt at ramme ham. På knallerten sad der to unge drenge.«, oplyser Nordsjællands Politi.