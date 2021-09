Sydby: Fodboldklub, spejdere og by-udvikler går sammen om storstilet plan

Se billedserie Helhedsplanen indeholder blandt andet seniorboliger, parcelhuse, fællesfaciliteter og bedre forhold for både ORI og de lokale FDF-spejdere.

200 boliger, et forbedret ORI-stadion og bedre faciliteter til spejdere er en del af samlet forslag til kommune

Frederikssund - 15. september 2021 kl. 07:05 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Fire nye fodboldbaner, et fodbold-legeområde med adgang for områdets daginstitutioner, et fitnessområde, shelter, bålhytte, mere skov og flere parkeringspladser ved både spejdere og fodboldklub.

Og så lige 200 boliger - parcelhuse, seniorboliger og mindre bo-fællesskaber - og fællesfaciliteter for beboerne i området.

Det er en del af dén pakke, fodboldklubben ORI sammen med FDF og byudviklingsselskabet Land Development har indsendt til Frederikssund Kommune som et høringssvar i planlægningen af den kommende kommuneplan. Planen er af samarbejdspartnerne døbt 'Oppe Sundby Bakke - Bevægelses- og friluftspark'

"Vi ved godt, der kan være planmæssige udfordringer, fordi det ligger inden for kystnærhedszonen. Der kan også være andre elementer, som skal gentænkes. Men vi synes, det her fortjener at blive tænkt ind i en proces for de kommende års udvikling. Ikke som et element i en valgkamp, hvor det skal være på plads om et år. Men som en mulighed for at skabe et sammenhængende område over en årrække med udgangspunkt i lokal forankring."

Sådan lyder det fra John Jørgensen, ORI, og Jonas Berthelsen fra Land Development, der repræsenterer drivkræfterne bag det projekt, man sammen med de lokale FDF-spejdere har sendt afsted til Frederikssund Kommune.

Projektet indebærer blandt andet flytningen af en adgangsvej, der vil løbe gennem dét, der vel kan betegnes som spejderens baghave.

Flere end før "Vi er i en situation, hvor vi er flere end for bare få år siden. Så vi var i forvejen nødt til at overveje faciliteterne, da jeg blev ringet op og spurgt, om vil ville afgive noget af baghaven og være med i projektet. Det drøftede vi selvfølgelig, og vi kan se, at vi samlet får mere plads, flere parkeringspladser og mulighed for nye faciliteter i form af måske et shelter og en bålhytte, som også bliver tilgængeligt for andre i området," forklarer Jan Larsen fra FDF-spejderne.

Netop tilgængeligheden er - foruden opgraderingen i både antal og kvalitet af de eksisterende fodboldbaner - et væsentligt argument for ORI:

"Vi har ikke på noget tidspunkt lagt skjul på, at vi ikke ønsker at flytte til idrætsbyen, og vi har også tidligere fremlagt alternativer til det. Så da vi hørte, at Land Develop har indgået en betinget købsaftale med grundejeren, så satte vi os sammen for at finde ud af, om ikke vi på den baggrund kunne skabe noget musik. Og det kan vi. Blandt andet kan vi skabe mere skov, hvor der eksempelvis kan laves løbestier og grønne arealer, der kan udnyttes. Og ved at skubbe banerne, kan vi skabe flere parkeringspladser, så vi ikke generer naboerne, og vi kan skabe plads til aktiviteter som udendørs fitness, fodbold-curling og fodbold-billard," lyder det fra John Jørgensen.

Omlægningen af banerne skal i givet fald finansieres af det kommunale anlægsbudget:

"Men som vi har gjort tidligere, så tilbyder vi selvfølgelig en medfinansiering. Men vi forventer ikke, at der skal ske en 100 procent finansiering herfra. Der er brugt midler på kunstgræsanlæg andre steder i kommunen, så derfor er det vel også fair, at ORI bliver behandlet på lige fod - ikke mindst set i lyset af antallet af brugere på ORI´s anlæg," siger han.

Naturligt bindeled Land Develop står bag udviklingen af en del af grunden, der tidligere husede Oppe Sundby Skole. Dengang hæftede man sig ved både interessen for at få afsat parcelhusgrundene i området og ikke mindst for seniorboliger.

Derfor endte det med en betinget købsaftale med en lodsejer og et forslag til en udviklingsplan, der dog endte sine dage med et tak-men-nej-tak fra Frederikssund Kommune.

"Men med de ændringer, der er foretaget, mener vi, projektet kan blive et naturligt bindeled mellem det sydlige Frederikssund og Vinge. Realistisk set går der jo år, før der er basis for sportsanlæg i Vinge. Her har man boliger og fritidsmuligheder i stationsnær afstand og med en udformning, der blandt andet gør det trygt at sende ungerne på cykel til og fra Vinge," lyder det fra Jonas Berthelsen.