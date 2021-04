Svømmehal kan vinde pris som Årets Idrætsbyggeri

Se billedserie Du kan være med til at sikre svømmehallen i Frederikssund Idrætsbys Nohrcons pris Årets Idrætsbyggeri 2021 ved at stemme senest den 12. maj klokken 12.00. Foto: Jan Herrstedt

Frederikssund - 28. april 2021 kl. 11:56 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Den nye svømmehal i Frederikssund Idrætsby er nomineret som et af fem idrætsbyggerier til prisen for »Årets Idrætsbyggeri 2021«. Det oplyser Nohrcon, der står bag prisen, i en pressemeddelelse.

Idrætsbyggeriet boomer fortsat, selvom corona-pandemien satte eliteidræt og foreningsliv på pause. Med genåbningen er der god grund til at sætte ekstra fokus på nogle af de nye byggerier, der danner ramme om sport i alle afskygninger, skriver Nohrcon, der er specialister i at arrangere kurser og konferencer indenfor byggeri.

Fem projekter er nomineret til Nohrcons pris Årets idrætsbyggeri 2021 - fra de store, æstetiske arenaer for både eliten og bredden, til det mindre forum med det rå udtryk, der matcher de hårdtslående sportsgrene, og den innovative, bæredygtige port til aktiviteter i naturen.

Det er offentligheden, der afgør, hvem der skal hve prisen. Alle kan gå ind og stemme på deres favorit til prisen senest den 12. maj klokken 12.00 på følgende link: https://da.surveymonkey.com/r/aaretsidraetsbyggeri2021

Vinderen udråbes den 26. maj som optakt til Nohrcons temadag »Fremtidens idrætshaller og sportsfaciliteter 2021« den 22. juni, hvor deltagerne bliver vist rundt i nye interessante idrætsbyggerier for at få ny inspiration og indsigt i deres egne projekter.

De fem kandidater til titlen i 2021 er:

o Svømmehal Frederikssund Idrætsby

o Arena Randers

o Kampsportscenter Forum, Horsens

o Kultur- og Bevægelsespark Høng

o Seest Trailcenter I 2020 gik Nohrcons pris til Skandinaviens største idrætsanlæg; Holbæk Sportsby.

Her er projektbeskrivelser og juryens begrundelse:

Svømmehal Frederikssund Idrætsby:

I Frederikssund er en helt ny Idrætsby på vej. Den nye svømmehal er første fase i opførelsen af det store bygningsanlæg.

Det særlige ved Frederikssund Svømmehal er nærheden mellem de indendørs sportsfaciliteter og den vilde natur. De brungyldne materialer i samspil med den rå beton på facaden harmonerer med naturens farver. Store åbne vinduespartier giver udsigt over Sillebro Ådal og Sillesø.

Svømmehallen rummer 25 meters konkurrencebassin, børnebassin og vandrutsjebane, modstrømsbassin, sauna og wellnessspa med indendørs stjernehimmel.

Svømmehallen er desuden forberedt for udvidelse med yderligere 3 idrætshaller. Der er separat omklædning og fællesrum for fodboldklubben.

I foyeren er der mødelokaler og et loungeområde, som støtter de sociale aktiviteter udenom sporten. Fra foyeren kan gæsterne få udsyn ud over bassinerne og videre ud over ådalen via en balkon, som er hævet over bassinerne. Den særlige sammenhæng med landskab og natur understøttes derfor allerede fra indgangspartiet med lange kig gennem bygningen og ud på naturen på den anden side.

Fakta:

Lokation: Frederikssund

Type: Svømmehal

Byggeform: Nybyggeri

Færdig: 15. august 2020

Areal: Ca. 3.500 m²

Anlægssum: Ca. 90 mio. kr.

Teamet bag:

Bygherre: Frederikssund Kommune

Arkitekt: GPP Arkitekter og Bay Arch

Totalentreprenør: G.V.L. Entreprise

Ingeniør: MOE

Andre involverede: Aqua-Teknik

Det siger dommerne:

»Svømmehal Frederikssund Idrætshal er en del af en meget flot vision om en nyt idrætsområde i Frederikssund. Svømmehallen er prioriteret opført på et attraktivt sted, der gør svømmehallen til omdrejningspunkt for den fremtidige udbygning af visionen om et nyt idrætsområde. Placeringen af svømmehallen med flotte udsigtspunkter øger brugernes oplevelse af at benytte faciliteten.«

»Svømmehallen er et flot byggeri - anerkendelse for at indtænke både bredde og elite + den brede palette af målgrupper.«

»Tilsyneladende 1. etape i et kommende multianlæg, hvor de næste tilbygninger allerede er indtænkt i den nuværende. Veludført byggeri med gode tanker om sammenhæng og transparens mellem etager.«

Arena Randers: Idrætskomplekset Arena Randers har fået nyt liv. Arenaen er blevet ombygget og har desuden fået en helt ny hal. Den nye halbygning rummer opvisnings- og multihal med plads til 3.200 tilskuere. Der er også ankomstområde og foyer og desuden et VIP-område til cirka 600 spisende gæster.

Det svævende tag over en eksisterende hal fortsætter ud over den nye hal. Dermed er de to haller samlet under et tag. Det skaber et sammenhængende udtryk.

Tribuneanlægget går hele vejen rundt om halgulvet. Tribunerne er mobile og kan rykkes frem mod banen for at gøre den mindre, eller de kan rykkes tilbage og gøre hallen større. Derfor giver hallen plads til mellem tre til én enkelt håndboldbane - alt efter hvordan tribunerne placeres.

Der er brugt enkle og udtryksfulde materialer og farver, f.eks. den grønne farve på gulvet, tribuner i egetræ og stållamellerne mod den sorte baggrundsfarve. Det gør, at hallen får eksklusivt udtryk, så den også kan bruges til kulturaktiviteter. Der kan være alt fra mindre møder og receptioner til større konferencer, messer og koncerter.

Fakta:

Adresse: Fyensgade 1, Randers

Type: 1. præmie i konkurrence. Nybyggeri af hal samt ombygning af eksisterende anlæg

Byggeform: Nybyggeri og ombygning

Færdig: Maj 2020

Areal: 7.900 m²

Anlægssum: 90 mio. kr. Teamet bag:

Bygherre: Arena Randers

Arkitekt: Link Arkitektur

Entreprenør: Max Bögl International SE, Filial Tyskland

Ingeniør: Orbicon A/S Det siger dommerne:

»Arena Randers viser hvordan man med en gennemtænk arkitektonisk strategi kan opgraderer et eksisterende byggeri og skabe helhed i et fragmenteret anlæg. Et smukt materialevalg sætter nye standarder for Arena byggerier.«

»Arkitektonisk flot byggeri der samler det eksisterende byggeri med det nye. Godt tænkt at Arena Randers skal rumme både bredde og elite - både »hverdagsmester« og »verdensmester«.«

»Arena Randers er et flot bud på, hvordan man kan skabe en facilitet, der både kan rumme de allerbedste i form af byens kvindelige håndboldligahold, men samtidig i dagligdagen kan være en facilitet, hvor der skaber masser af plads til bredde- og foreningsidrætten. Arena Randers fremstår endvidere med en meget gennemført arkitektur, der sikrer, at idrætsfaciliteten bliver en markant og æstetisk flot bygning i midten af Randers by.«

Kampsportcenter Forum, Horsens:

I Horsens har kamsporten fået nye træningsfaciliteter. I det nye kampsportscenter samles de lokale kampsportsgrene som fx taekwondo, karate, judo og boksning.

De forskellige haller i centret huser hver sin kamsportsgren, så de kan træne hver for sig, men stadig føle et fællesskab omkring kampsporten. Samarbejdet mellem de mange forskellige brugere af centret giver udveksling af viden og sparring mellem forskellige sportsgrene.

Udvendigt fremstår bygningen rå og kølig med betonfacade. Det står i kontrast til de varme farver og materialer indvendigt. Det skal afspejle energi og sport: hård facade udenpå med et varmt indre.

Kampsportscentret er i tre forskudte etager og har dobbelthøje rum. Det giver et unikt lysindfald særligt i fællesarealerne.

I stueetagen er den fælles indgang og omklædningsrum. Der er desuden træningsfaciliteter, fælles opholdsrum og mødelokaler. De øvrige etager har også træningsfaciliteter til forskellige kampsportsgrene og opholdsrum.

Fakta:

Adresse: Forum Horsens, Langmarksvej 53, Horsens

Type: Kampsportscenter

Byggeform: Nybyggeri

Færdigt: Indviet september 2020

Areal: 4.000 m²

Anlægssum: 38 mio. kr.

Teamet bag:

Bygherre: Den selvejende institution Parkhallen

Arkitekt: SKALA Arkitekter

Totalentreprenør: BASE Erhverv A/S

Ingeniør: Rønslev ApS

Akustiker: Gade og Mortensen Akustik A/S

Det siger dommerne:

»Kampsportscenter i Horsens fortjener en stærk anerkendelse, fordi man ved hjælp af en gennemtænkt arkitektur har vist, at man opføre en fælles kampsportsfacilitet, hvor arkitekturen både giver rum for et samarbejde mellem de forskellige kampsportsforeninger, men samtidig har fundet arkitektoniske løsninger for, hvordan hver enkelt kampsport kan være sig selv midt i fællesskabet.«

»Dejligt at se at der kan tænkes på tværs af idrætsgrene/idrætsfamilier.«

»At samle de forskellige kampsport i et kampsportscenter er godt set og skal anerkendes, sammen med det arkitektoniske rå look. Det skal også anerkendes, at kampsportcentret placeres i området med allerede eksisterende idræts- og kulturfaciliteter, hvilket giver et væld af synergier - ikke kun brugerne imellem i kampsportcentret, men også ud til brugerne af de øvrige idrætsfaciliteter.«

Kultur- og Bevægelsespark Høng:

Multisalen i Høng er blevet ombygget, samtidig med at der er kommet et nye udendørs arealer et aktivitetsloop. Tilsammen danner det en ny kultur- og bevægelsespark.

Loopet er en overdækket gang rundt i området og danner forbindelse mellem park og halbygning. Denne forbindelse mellem ude og inde er central for den nye bebyggelse. Man kan kombinere udelivet med indendørs aktiviteter. F.eks. i kultursalen hvor man kan have en scene stående i salen og med publikum i haven.

Loopet understøtter et sundt og aktivt udeliv. Her er mange forskellige muligheder for både træning, leg og ophold. Blandt andet er der boksebolde, armgang, armringe, rebklatring, gyngebolde og løbehjul. Rundt omkring er der også en pavillon til f.eks. undervisning og yoga, og der er cykelværksted.

I midten af loopet ligger kulturhaven med plads til afslapning, caféliv og småbørnsleg.

Selve idrætsanlægget rummer flere sale og haller i forskellig størrelse. Her er kommet en ny tilbygning med en multisal til boldspil og gymnastik og en kultur-/rytmiksal til kampsport og dans med videre. Desuden kan salen bruges til kulturelle arrangementer som foredrag, børneteater og koncerter.

Fakta:

Hvor: Rosenvænget 23, 4270 Høng, Kalundborg Kommune

Type: Multihal med udendørsarealer

Byggeform: Nybyggeri - Med åbning til- og let ombygning af eksisterende sportshal

Færdig: Oktober 2020

Areal: 6190 m² (indendørs- og udendørsarealer)

Anlægssum: 60 mio. kr. Teamet bag:

Bygherre: Kalundborg Kommune

Interessent: Lokale og Anlægsfonden

Arkitekt- og totalrådgiver: Elkiær + Ebbeskov Arkitekter ApS

Underrådgivere: EKJ Rådgivende Ingeniører A/S, BISGAARD Landskabsarkitekter ApS, Michael Gylling ApS, JJW Arkitekter A/S

Entreprenører: Per Aarsleff A/S, Georg Berg A/S, Lindpro A/S, Oscon ApS, Optimus Anlæg A/S

Det siger dommerne:

»Kultur- og Bevægelsescenter Høng er en interessant sammensmeltning af traditionelle idrætsfaciliteter og nye åbne og mere legende rammer for aktivitet og fællesskab. Det er også et eksperiment, der stiller sig til rådighed for nye måder at være sammen på og nye former for aktiviteter at være sammen om.«

»Flot idrætsbyggeri med højt til loftet, lyst og luftigt og med god inddragelse af mellemrum og uderum, hvor der også er tænkt i aktiviteter.«

»Kultur- og Bevægelsescenter Høng er et meget stærkt eksempel på, hvordan man kan bruge idrætsfaciliteter til at skabe sammenhæng på tværs af generationer i et mindre lokalsamfund.«

Seest Trailcenter: Det nye Seest Trailcenter i Kolding forbinder by og natur. Det er porten til naturområdets stier og aktive naturoplevelser. Her kan man mødes, fa information om lokale spor, søge ly, klæde om, varme op, komme afsted og runde af. Dermed bliver Trailcentret et mødested for det aktive udeliv og idrætten i naturen.

Portrummet er husets hjerte. Herfra er der offentlig adgang til servicebygningen, som ligger på den ene side af porten. Og kontrolleret adgang til klubfaciliteterne, som ligger på den anden side af porten.

I porten ligger formidlingstrappen. Trappen leder op til en overdækket terrasse med videre adgang til fitnessområdet og skovbevoksningen. Under trappen er der depoter, og under terrassen findes toiletter og bad.

Overfor trappen i porten er der adgang til klublokalet. I klublokalt er der møderum, depotrum og en stor hems med plads til ophold.

I servicebygningen på den anden side f porten er der toilet/bad og omklædning.

Udendørs er der plads til fitness og ophold - blandt andet kan man gå Danmarks længste armgang på en 35 m. lang monkey bar-bane.

Fakta:

Lokation: Holbergsvej 50, 6000 Kolding

Type: Idrætsbyggeri

Byggeform: Nybyggeri

Færdig: September 2020

Areal: 470 m²

Anlægssum: 5,85 mio. kr. Temaet bag:

Bygherre: Kolding Kommune

Arkitekt: Tegnestuen Mejeriet A/S

Entreprenør: Henrik Madsen Tømrerfirma ApS

Ingeniør: LB Consult Det siger dommerne:

»Seest Trailcenter er en ny form for facilitet, der understøtter vores øgede lyst til at bruge naturen som idrætsarena.«

»Seest Trailcenter er nytænkende i funktion såvel som i arkitektur. Trailcenteret skaber rum for brugergrupper der traditionelt er uden faciliteter og inviterer til en aktiv brug af naturen.«

»Centeret har en gennemarbejdet arkitektur og der er truffet bæredygtige valg ift materialer, dagslys mv.««